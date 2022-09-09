Екатеринбуржцам предлагают предзаказ iPhone 14. Цены

В Екатеринбурге точки продажи техники Apple открыли предзаказ новой модели iPhone – 14, 14 Pro и 14 Pro Max. Официально продажи стартуют только 16 сентября, поэтому цены пока предварительные, точные будут известны 16-17 сентября.

Так, самая простая модель айфона с памятью 128 Гб обойдется примерно в 99 тысяч рублей. Телефон с памятью на полтерабайта будет стоить уже около 115 тысяч. Модель 14 Pro будет стоить от 110 до 120 тысяч рублей, в зависимости от емкости памяти устройства, а увеличенная – 14 Pro Max – от 115 до 130 тысяч.

Для предзаказа просят предоплату – от 10 тысяч рублей, в зависимости от продавца, а сами телефоны привезут в город не раньше 20 сентября.

Екатеринбург, Елена Сычева

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