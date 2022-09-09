В августе заболеваемость Covid-19 на Среднем Урале росла по 9-11% в день

Весь август в Свердловской области наблюдался серьезный рост заболеваемости коронавирусом, но в последние несколько дней он замедлился.

Об этом заявил сегодня на пресс-конференции главный санитарный врач региона Дмитрий Козловских. «В августе люди возвращались из отпусков, ехали в том числе и из-за рубежа, где эпидемиологическая ситуация ухудшилась раньше, чем в России. Весь август мы росли – по 9-10% в день, иногда по 11%. В последние три-четыре дня мы чувствуем осторожный оптимизм. Сегодня – прирост 3%, вчера – 2,4%. Конечно, повлияет начало учебного года. Но мы уже видим, что в Москве и Петербурге заболеваемость начала снижаться, у нас ситуация повторяется в среднем через 2-4 недели», – рассказал Козловских.

Он также отметил, что рекомендация Роспотребнадзора носить маски остается в силе, хотя не является обязательной к выполнению. «Это эффективная мера, которая себя хорошо зарекомендовала», – сказал он. Кроме того, Козловских отметил, что сегодня от коронавируса ревакцинируются в среднем 5-10 тысяч человек в сутки, но «хотелось бы больше».

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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