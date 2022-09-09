На Урале начнут работать 10 уникальных бригад врачей (ФОТО)

Уже с октября в реанимациях Свердловской области начнут работать 10 уникальных бригад ранней реабилитации – для этого 61 врач прошел спецобучение по проекту, который запустили по инициативе главврача московской 40-й больницы Дениса Проценко и который на Урале поддержали в Фонде святой Екатерины и свердловском минздраве.

Дополнительная подготовка шла полгода в учебном центре Клинического института мозга. Это было многоэтапное обучение, медики занимались и теорией, и практикой. «Технология ранней реабилитации была разработана именно здесь, поэтому наша область и была выбрана первой. Главные врачи ведущих больниц активно в это включились, и мы обучали уже готовые команды, которые и будут работать с пациентами. Сегодня мы можем анонсировать: 1 октября все бригады начнут работать в системе медицинского страхования. Будем считать, что проект, который был поручен Свердловской области, выполнен», – сказал руководитель обучения и директор Клинического института мозга Андрей Белкин.

Организаторы проекта объяснили, что наличие в отделении реанимации бригады, обученной принципам ранней реабилитации, позволяет профилактировать негативные последствия для пациента, сокращая срок его нахождения в палате интенсивной терапии. Уже с первых дней пребывания пациента в ПИТ вместе с врачом-реаниматологом будут работать специалисты физической реабилитационной медицины, клинические логопеды, неврологи и медицинские психологи.

«Необходимо, чтобы специалисты отделений реанимации, которые борются за жизнь и здоровье пациентов, осваивали новые методики, внедряли новые свои знания и непосредственно применяли их на практике. Мы получили хорошую обратную связь от нескольких больниц, видели в детской областной больнице, как обученная бригада работает в условиях реанимации. Уверена, что и Министерством здравоохранения этой программе будет дана высокая оценка, и наш опыт распространится на всю Россию», – прокомментировала заместитель директора Фонда святой Екатерины Татьяна Прусевич.

Екатеринбург, Елена Сычева

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