«Задавили психологически»: мошенники обманули ученого, врача и пенсионерку на миллионы рублей

Телефонные мошенники продолжают обманывать людей от имени сотрудников полиции и представителей банков. Только за сутки в Екатеринбурге зафиксировано сразу шесть случаев телефонного мошенничества на общую сумму около 5 млн. рублей.

Как сообщили в пресс-службе УМВД Екатеринбурга, одной из жертв аферистов стал старший научный сотрудник одного из институтов УрО РАН. Его злоумышленники уговорили оформить несколько займов на общую сумму 1 млн. 897 тыс. рублей. Ученому позвонила неизвестная женщина и представилась сотрудником полиции. По словам звонившей, на имя собеседника якобы пытались оформить кредит по поддельной нотариальной доверенности, и по данному факту возбуждено уголовное дело.

Лжесиловик добавила, что гражданину позвонит представитель банка для выяснения всех обстоятельств. Когда с заявителем связалась «финансовый специалист», она заявила о необходимости оформить так называемый «зеркальный» кредит во избежание потери денег. Ученый согласился, после чего взял несколько кредитов. Далее заявитель через банкомат с поддержкой NFC (где можно обслуживаться без предъявления физической карты), приложив смартфон c Pay-сервисом к специальному сканеру, ввел пин-код, после чего перечислил на карту мошенников свыше 1,8 млн. рублей.

В Орджоникидзевском районе аналогичным способом аферисты обманули на 300 тысяч рублей 43-летнего сборщика металлоконструкций одного из уральских предприятий. В Чкаловском районе аферисты убедили директора одной из строительных компаний перевести им на «безопасный» счет около 1 млн. рублей личных накоплений.

В Верх-Исетском районе жертвами мошенников стали медицинский работник (биолог) одной из городских больниц и местный житель 1993 года рождения. Ущерб, причиненный потерпевшим, составил 624 тыс. и 492 тыс. рублей соответственно.

В Ленинском районе злоумышленники под видом полицейского и представителя банка убедили 67-летнюю пенсионерку отдать им около 600 тыс. рублей, включая кредитные средства и личные сбережения.

Отметим, что все потерпевшие ранее слышали о подобных схемах обмана, однако «на них было оказано психологическое давление».

Полиция в очередной раз призывает граждан к бдительности. «Если вам позвонил неизвестный и представился сотрудником банка или правоохранительных органов, обратился по имени-отчеству, знает, где живете, и сообщил, что с вашей карты происходит несанкционированное списание денежных средств, или кто-то пытается оформить кредит на ваше имя, – это, скорее всего, мошенник. В этом случае необходимо незамедлительно прекратить разговор и обратиться в контактный центр банка по официальным телефонам клиентской поддержки и сообщить о произошедшем», напоминают в полиции.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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