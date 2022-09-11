Дубль Широкова помог «Автомобилисту» обыграть «Авангард»

Екатеринбургский «Автомобилист» на домашнем льду победил омский «Авангард» со счетом 4:2. Звездой матча стал капитан уральцев Сергей Широков, забивший две шайбы.

«Автомобилист» завладел преимуществом уже в первом периоде, этому помогли частые удаления «Авангарда». Со второй попытки хозяева реализовали большинство – Стефан Да Коста отдал точный пас Сергею Широкову, который оформил первый гол за «Автомобилист» в этом сезоне. Спустя несколько минут екатеринбуржцы провели результативную контратаку, и забитую шайбу праздновал уже Олег Ли – для него это тоже был голевой дебют.

Омичи оказались на грани катастрофы и попытались переломить ситуацию. В середине периода «Авангард» реализовал большинство усилиями Владимира Ткачева, после чего гости много атаковали ворота Владимира Галкина, но екатеринбургский вратарь справлялся с бросками.

Во втором периоде «Автомобилист» усилил давление. Успешная позиционная атака первого звена привела к третьему голу – снова забил Широков. «Авангард» ненадолго вернул интригу в матче, забив гол в третьем периоде – в равенстве отличился Владимир Брюквин. Последнюю десятиминутку обе команды провели бодро, но успешнее был «Автомобилист». При розыгрыше большинства Анатолий Голышев вколотил четвертую шайбу, установив окончательный победный счет.

«Авангард» – хороший раздражитель. Само содержание игры напомнило немножко матчи плей-офф. Все было – много борьбы, хорошие голы, организованные действия команды. Спасибо ребятам за эту игру, идем дальше. Конечно, болельщиков сегодня еще больше было, чем раньше, они нас поддерживали в тяжёлый момент», – подвел итоги матча главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин.

Следующий матч «Автомобилист» проведет также в Екатеринбурге, 14 сентября команда выйдет против московского «Спартака».

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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