В Екатеринбурге к середине недели потеплеет до +18

В Екатеринбург и область на этой неделе придет бабье лето. Со среды днем температура установится на уровне +17… +18 градусов.

По прогнозам синоптиков Уральского управления по гидрометеорологии, сегодня ночью в отдельных районах Свердловской области еще ожидаются заморозки до -2 градусов. А с завтрашнего дня начнет теплеть.

«В период 12-18 сентября циклон отступит на север, унося холод. Осадков в этот период предполагается немного, а температура постепенно повысится, что будет благоприятствовать уборочным сельхозработам. 13-18 сентября температура воздуха ночью +4...+9°, днем +12...+17°. В конце второй – начале третьей декады сентября вероятно похолодание до заморозков», – сообщили в гидрометцентре.

Сегодня днем синоптики обещают +9...+14, завтра – +10...+15, в среду температура днем поднимется с +13 до +18 градусов. На таком уровне температура продержится до воскресенья.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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