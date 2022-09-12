В Екатеринбурге отчим издевался над подростком: бил, тер руки наждачкой

Октябрьский районный суд Екатеринбурга вынес приговор мужчине, который издевался над сыном своей подруги. Отчим бил и унижал 12-летнего подростка, используя любой малозначимый повод.

Все это происходило в июле-августе 2020 года. Как рассказали сегодня в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области, мужчина бил ребенка проводом от микроволновой печи, а еще решил преподать урок с помощью наждачной бумаги. Подросток сделал временную татуировку, и тогда взрослый неадекват взял наждачку и стал тереть ей руку ребенка.

Мужчину осудили по п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ «Истязание, совершенное в отношении несовершеннолетнего лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии и в материальной зависимости от виновного». Ему дали 3 года колонии общего режима. Знала ли мать ребенка об издевательствах и как она реагировала, в прокуратуре не раскрывают.

Екатеринбург, Марина Иванова

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