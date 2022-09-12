В Екатеринбурге полиция поймала курьера-мошенника

В Екатеринбурге полицейские задержали т.н. бегунка – курьера, которого используют телефонные мошенники, чтобы забрать наличие средства у своих жертв. Он похитил у 87-летней женщины 300 тысяч рублей – эти деньги в течение 12 лет она откладывала на свои похороны, но рассталась с ними после того, как ей позвонили и сообщили, что ее родственник попал в ДТП. Пожилая екатеринбурженка согласилась отдать деньги, чтобы ее внука не привлекали к ответственности.

Как и в большинстве случаев, работодатели курьера – анонимы из соцсетей. Как правило, их установить сложнее, а вот «бегунков» задерживают регулярно. В отношении очередного пойманного возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УКРФ «Мошенничество». До последнего эпизода он успел вынести деньги еще у семерых человек.

Екатеринбург, Елена Сычева

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