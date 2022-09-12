Ищут в глуши или ждут несколько месяцев. Где владельцы дорогих иномарок теперь берут запчасти

Владельцам иномарок все сложнее становится найти запчасти для автомобилей. Речь идет в том числе и об элитных машинах. Как рассказала «Новому Дню» владелица Infiniti, в ее авто сломался подшипник. В салоне, где девушка покупала автомобиль, продать запчасть не смогли – ее просто не оказалось ни в наличии, ни под заказ.

«Стали искать в фирменных салонах других городов. И нашли – в Челябинске и Москве. Но там отказались нам продать, сославшись на то, что мы не у них купили автомобиль. В другом месте нам предложили вообще заменить весь узел – это обошлось бы приблизительно в 280 тысяч. Притом что сломанная деталь в Эмиратах стоит около 160 долларов (примерно 10 тысяч рублей), но ее надо ждать два месяца, а два месяца без машины в Екатеринбурге осенью – удовольствие для избранных. В итоге запчасть нашли, но в Барнауле и вдвое дороже, чем в ОАЭ. Правда, пришлось повозиться с доставкой», – рассказала собеседница «Нового Дня».

С аналогичными проблемами сталкиваются владельцы Mercedes-Benz. «На очередном ТО выяснилось, что есть проблема с задним фонарем и его нужно заменить. Это по гарантии, но нам сказали, что ожидание займет примерно пару месяцев. Спустя месяц выяснилось, что ждать придется еще два-три. Проблема не огромного масштаба, к счастью, но все равно неприятно», – рассказала агентству владелица немецкой иномарки.

Хозяин другого Mercedes-Benz сообщил, что после ДТП не смог заменить дверь в авторизованном салоне, где покупал машину. «Приехал в салон, сначала сказали, что дверь можно заказать, что у них есть некий лимит на 500 тысяч в месяц по закупке запчастей для клиентов, но придется ждать, пока деталь приедет. Потом выяснилось – нет, не приедет. Пришлось выправлять, выравнивать, в общем, ремонтировать, а не менять», – сказал собеседник «Нового Дня».

Кроме того, по словам автовладельцев, сейчас их предупреждают, чтобы они бережнее относились к ключам, особенно это касается автомобилей, выпущенных в последние пару лет. Получить новый ключ у дилера даже через параллельный импорт не получится, то есть машину эксплуатировать станет невозможно – без обращения в неавторизованные сервисы, но в таком случае гарантия перестанет действовать.

Напомним, после февраля 2022 года из России ушли такие автобренды как General Motors (владеют марками Cadillac и Chevrolet), Daimler (владеет Mercedes-Benz, Maybach и Smart), и другие. Некоторым дилерам удалось наладить параллельный импорт, однако цены существенно выросли.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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