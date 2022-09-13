Мальчика, который утонул в яме у дома, искали 70 человек

В Свердловской области возбуждено уголовное дело по факту гибели 6-летнего мальчика в поселке Красноярка Серовского района.

Как сообщил старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга, ребенок пропал вечером 11 сентября. Поздно вечером его тело нашли в бывшей овощной яме, затопленной водой. Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых сообщил, что тревогу забила соседка. В тот вечер мальчик уехал кататься на велосипеде, телефон с собой не взял. Семья была полная – мать, отец и старший брат, – но неблагополучная. Отец был судим за угрозу убийством, к административной ответственности родители привлекались 5 раз.

Мальчика искали более 70 полицейских и добровольцев. Колодец, в котором нашли тело, был выкопан отцом семейства около 20 лет назад для использования в качестве овощной ямы, но по назначению не использовался. Велосипед мальчика нашли в той же яме.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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