В Екатеринбурге отметят Всемирный день чистоты. Три идеи, как сделать город чище

На Урале стартует сезон осенних субботников и экологических акций. В ближайшие выходные отмечается Всемирный день чистоты, екатеринбуржцы не останутся в стороне. Куда пойти, если настигло непреодолимое желание сделать окружающую среду чище, – в обзоре «Нового Дня».

Экопикник

Заняться экологической активностью можно будет на полуострове Баран, где компания «Совок» проведет «Экопикник». После уборки волонтерам обещают музыку, шашлыки и подарки. До точки уборки активистов довезут бесплатно.

Место: полуостров Баран.

Время: 17 сентября, трансфер от отеля «Онегин» отправится в 10:00.

Регистрация: нужна, по ссылке.

Уборка в Шувакише

Очередную акцию по наведению чистоты проведут и активисты «Экодозора» вместе с «Чисто Урал». Они приглашают желающих разделаться с мусором в Шувакишском лесопарке, который, по их словам, просто завален отходами. На протяжении примерно одного километра активисты насчитали семь свалок. Участники могут приехать сразу к месту уборки, а могут отправиться от метро «Динамо», в группе «Экодозора» можно найти попутчика или предложить подвезти кого-то до субботника и обратно. Собранный мусор увезут МУП КРППО (опасные отходы) и «Спецавтобаза» (бытовые).

Место: Шувакишский лесопарк, 56.939121, 60.524091.

Время: 17 сентября в 11:00.

Регистрация: нужна, по ссылке.

Чистые игры

На берегу Исети неподалеку от УрГУПС пройдут «Чистые игры». В этом году они проводятся при поддержке Свердловского отделения РЭО. Команды участников фактически соревнуются, кто качественнее очистит выделенную территорию и правильнее отсортирует собранный мусор. «За каждый правильно собранный мешок команды получают повышенные баллы, а после – призы», – сообщили организаторы мероприятия.

Они обещают, что помимо собственно субботника участников ждут конкурсы, мастер-классы, музыка и пикник.

Место: берег Исети за зданием на улице Одинарка, 1А.

Время: 18 сентября в 11:00.

Регистрация: нужна, по ссылке.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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