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Вторник, 13 сентября 2022, 09:35 мск

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Зимой-2023 на Урале вырастет потребление энергии

В Свердловской области предстоящей зимой увеличится потребление электроэнергии по сравнению с прошлой зимой. Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции директор свердловского филиала Системного оператора Единой энергетической системы Олег Ефимов.

«На 2,3% выше потребление электроэнергии прогнозируем», – сказал он.

Екатеринбург, Елена Сычева

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