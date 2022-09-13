Урал отказался от нефти для котельных

В Свердловской области не осталось ни одной котельной, которая использует в качестве источника нефть, об этом сообщили эксперты на пресс-конференции, посвященной началу отопительного сезона в регионе.
«Мы ушли полностью от такого источника, как нефть, в Тугулымском районе. Котельную в Заводоуспенском мы переделали на уголь», – сказал гендиректор «ОК-Энерго» Дмитрий Буданов.
Всего в Свердловской области, по данным главы минэнерго и ЖКХ региона Николая Смирнова, более 1500 котельных.
Екатеринбург, Елена Сычева
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