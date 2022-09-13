Энергетики рассказали, сколько потратили на подготовку к зиме

Свердловский филиал «Т Плюс» отчитался о подготовке к отопительному зимнему сезону. Главный инженер предприятия Павел Родин сообщил, что на ремонтную программу будет потрачено совокупно 950 млн рублей, на инвестиционную – 1,2 млрд рублей. «То есть больше 2,1 млрд рублей затрачено на подготовку к отопительному зимнему периоду 2022-2023 годов», – сказал он.

По словам Родина, уже завершен ремонт двух турбоагрегатов, четырех энергетических и трех водогрейных котлов. «Часть работ еще ведется, но они не влияют на начало отопительного периода», – подчеркнул он.

Екатеринбург, Елена Сычева

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