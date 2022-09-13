Минэнерго: общий объем задолженности превышает 12 млрд рублей

В Свердловской области задолженность потребителей перед поставщиками ресурсов составляет более 12 млрд рублей, сообщил министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов. Он подчеркнул, что порядка 72% этой суммы – задолженность физических лиц.

«Мы видим тенденцию [роста ежегодно на] 5-6% неуплаты физлицами. Это сказывается, поскольку у нас территория с большим количеством жителей, эти 5-6% выливаются в сотни миллионов задолженности», – пояснил «Новому Дню» министр.

Смирнов призвал оплачивать долги за коммунальные услуги, чтобы ресурсники могли активнее вести ремонтные кампании и замену изветшавших сетей.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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