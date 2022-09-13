Сложный бюджет и перенарезка округов. Екатеринбургскую думу ожидает жаркая осенняя сессия

Екатеринбургские депутаты выходят с летних каникул. На этой неделе пройдут заседания постоянных комиссий, а уже 20 сентября состоится первое пленарное заседание думы в осенней сессии.

До нового года депутатам предстоит заслушать отчеты об исполнении бюджета-2022 и принять проект городской казны на 2023 год. С учетом экономических санкций бюджетный процесс в Екатеринбурге будет одним из самых сложных за последние годы. Также народные избранники традиционно подведут итоги подготовки школ к учебному году и детской оздоровительной кампании и обсудят подготовку к отопительному сезону. Помимо этого депутаты будет решать вопросы, касающиеся муниципальной собственности, и подводить итоги исполнения муниципальных программ.

Стоит напомнить, что срок полномочий седьмого созыва Екатеринбургской думы истекает ровно через год – в сентябре 2023 года. Поэтому для депутатов, которые хотят переизбраться, предвыборная кампания уже началась. В октябре городская дума будет утверждать схемы одномандатных избирательных округов для проведения выборов. В Екатеринбурге действует смешанная система избрания депутатов, то есть половина состава думы избирается по одномандатным округам, вторая половина – по партийным спискам. Однако в политических кулуарах не исключают возможности перехода на мажоритарную систему, предполагающую избрание депутатов только по одномандатным округам.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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