Энергетики готовятся к суровой зиме: «Ожидается холоднее предыдущей»

Свердловские энергетики готовятся к суровой зиме. Об этом в ходе пресс-конференции сообщили представители ресурсоснабжающих организаций. «Мы всегда готовимся к худшему, потому что теплая зима – это хорошо, но если нет, то все недоремонты и недофинансирование вылезают сразу. Болевые точки, которые мы увидели в прошлый отопительный сезон, в межсезонье, мы устраняем», – сказал «Новому Дню» главный инженер свердловского филиала «Т Плюс» Павел Родин.

Гендиректор «ОК-Энерго» Дмитрий Буданов сообщил, что предприятие не ориентируется на долгосрочные прогнозы, но готовится к худшему. «Готовимся к резким перепадам, скачкам», – заметил он.

Директор свердловского филиала Системного оператора Единой энергетической системы Олег Ефимов уточнил, что с небольшой вероятностью на Урале будет очень морозная пятидневка. «В 8% случаев такой прогноз вероятен, на него ориентируемся, выстраивая свои резервы. Ожидаем, конечно, более мягкие условия, но готовимся к наиболее тяжелому варианту», – подчеркнул он.

Глава министерства энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов, отвечая на вопрос «Нового Дня», подтвердил, что в ведомстве изучают прогнозы синоптиков. «Смотрим и долгосрочные, и краткосрочные, но они редко сбываются. Как говорится, лучший прогноз на завтра мы узнаем послезавтра. Тем не менее, эта зима ожидается холоднее предыдущей. Так что правильно отметили коллеги: надо готовиться к худшему. Основная проблема ведь не столько пониженные температуры, сколько резкие перепады и маленький снежный покров. Чем малоснежнее зима, тем хуже – достижение промерзания до прокладки сетей. Поэтому мы внимательно следим за тенденциями, которые есть в прогнозах», – сказал министр.

Чиновник заметил, что и по народным приметам ожидается морозная зима – рябины этой осенью много и она красная, но при этом уточнил, что эти приметы больше работают для центральной полосы, а не для Урала. «К тому же мы видим, что воздействие человеческого фактора влияет на природу и климат, поэтому не все прогнозы, которые сбывались в прошлом и позапрошлом веках, работают сейчас», – объяснил он.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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