В Екатеринбурге поймали 12 алкоголиков и одного наркомана за рулем

ГИБДД Екатеринбурга отчиталась об итогах рейда, который провела в минувший уикенд. Сотрудники дорожной полиции задержали 12 водителей в состоянии алкогольного опьянения и еще одного – в состоянии наркотического.

«У двух водителей, находящихся в состоянии опьянения, отсутствовало водительское удостоверение. Еще семеро отказались от медосвидетельствования. В отношении пяти решается вопрос о возбуждении уголовного дела за повторное управление автомобилем в состоянии опьянения», – уточнили в пресс-службе ведомства.

Там рассказали, что также поймали девятерых водителей, у которых нет прав, и троих, у которых права были, но их лишили водительского удостоверения за нарушения.

Екатеринбург, Елена Сычева

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