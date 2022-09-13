В ГИБДД рассказали, за какие нарушения штрафуют чаще всего

Самое частое нарушение правил дорожного движения в Свердловской области – это непристегнутый ремень или отсутствие шлема на мотоциклисте. За 8 месяцев этого года в ГИБДД выписали 129 547 штрафов по этой статье. На втором месте по распространенности – выезд на встречку, 9905 нарушений. Водителей за такое наказывают или штрафом в 5000 рублей или лишением прав на срок до полугода. Кроме того, автомобилисты часто халатно относятся к безопасности своих детей – 11247 штрафов. Еще одно весьма частое нарушение касается не водителей, а пешеходов – им выписали 82 457 штрафов.

Как сообщили в УГИБДД по Свердловской области, реже всего автомобилистов наказывают за выезд на железнодорожные пути (193 штрафа) и нарушение правил проезда в жилых зонах. За последнее нарушение выписано всего 17 штрафов. Возможно, такой показатель связан с тем, что в Екатеринбурге и в области жилые зоны, на въезде в которые стоят специальные знаки – явление нечастое.

Также в УГИБДД «Новому Дню» рассказали, какие нарушения чаще всего фиксируются камерами. Это превышение скорости в пределах 20-40 км/ч, превышение скорости до 60 км/ч и проезд на красный. Реже всего камеры фиксируют нарушение правил пользования внешними световыми приборами и непристегнутые ремни.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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