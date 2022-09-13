Екатеринбурженка вышла на пикет против опытов инопланетян над землянами (ФОТО)

В центре Екатеринбурга сегодня прошел пикет против опытов инопланетян над землянами. Его провела местная жительница, которая вышла с плакатом на площадь 1905 года. В своем послании екатеринбурженка обратилась к губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву. «Примите вызов своей гибкости ума», – гласил плакат.

Фото пикета опубликовал телеграм-канал «Свет». К женщине вместо представителей власти приехали врачи скорой помощи.

Екатеринбург, Елена Сычева

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