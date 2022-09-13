Пьяный мажор на Audi заплатит почти 1,3 млн за попытку взятки

В Ирбите суд вынес приговор 22-летнему местному предпринимателю, которого признали виновным сразу в двух уголовных преступлениях. Первое – повторное управление автомобилем в нетрезвом виде. Второе – попытка взятки.

В марте этого года бизнесмена на Audi Q7 остановил патруль ДПС. Водитель был пьян, при этом выяснилось, что его ловят в нетрезвом виде за рулем уже не первый раз. «Не желая отвечать за содеянное, молодой человек решил дать сотрудникам ГИБДД взятку. Те деньги не приняли и сообщили о попытке подкупа в дежурную часть», – сообщили в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

В ГУ МВД России по региону уточнили, что речь шла о 32 тысячах рублей. Заплатить молодому человеку придется гораздо больше – суд назначил ему штраф 1,3 млн рублей, а также лишил его права управления транспортными средствами на два года.

Екатеринбург, Елена Сычева

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