В Полевском грузовик врезался в автобус: есть пострадавшие

В Полевском сегодня около полудня в ДТП попал рейсовый автобус, в него врезался грузовик «Вольво». Как сообщили в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области, авария произошла на перекрестке улиц Штанговая и Советская. По имеющейся информации, водитель грузовика при подъезде к перекрестку, где главная меняет направление, не уступил дорогу маршрутному автобусу ПАЗ, двигавшемуся по равнозначной дороге справа.

В результате пострадали водитель автобуса 1962 года рождения, кондуктор и два пассажира, в том числе 17-летняя девушка. Кондуктор с травмами госпитализирована. У остальных ушибленные раны, назначено амбулаторное лечение.

Прокуратура взяла на контроль проведение административного расследования.

Полевской, Марина Иванова

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