Областные депутаты начнут сессию с предвыборных проектов губернатора

Уже скоро, 14 сентября, в Екатеринбурге состоится первое в этом политическом сезоне заседание совета заксобрания Свердловской области, а 27 сентября – первое пленарное заседание. На следующей неделе должны начать работать профильные комитеты.

Как рассказал «Новому Дню» один из парламентариев, среди первых вопросов, которые предстоит рассмотреть депутатам, – это законопроекты, подготовленные за лето губернатором Евгением Куйвашевым. Большая часть из них касается социальной сферы, поддержки населения, некоторые – поддержки областных предприятий.

Кроме того, осенью депутаты активно включатся с бюджетный процесс. Обычно в конце сентября минфин заслушивает представителей всех муниципалитетов области – как мэров, так и депутатов, представляющих территории. Участники процесса рассказывают об объектах, которые необходимо профинансировать в будущем году. Добавим, в 2021-м на этапе старта согласительных процедур расходы муниципалитетов Свердловской области были оценены в 85 миллиардов рублей.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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