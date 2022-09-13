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Вторник, 13 сентября 2022, 12:46 мск

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«Уральские авиалинии» проводят распродажу билетов на прямые рейсы

Авиакомпания «Уральские авиалинии» расширяет список прямых маршрутов, на которые сейчас действуют особые цены.

Как сообщили в авиакомпании, сейчас действует распродажа билетов на прямые рейсы из Екатеринбурга в:

– Санкт-Петербург – от 3071 р. в одну сторону, от 5572 р. туда-обратно;

– Благовещенск – от 12785 р. в одну сторону, от 19570 туда-обратно;

– Красноярск – от 5989 р. в одну сторону, от 8578 р. туда-обратно;

– Калининград – от 4847 р. в одну сторону, от 9694 р. туда-обратно;

– Москву – от 2576 р. в одну сторону, от 4835 р. туда-обратно;

– Минеральные Воды – от 6656 р. в одну сторону, от 1283 р. туда-обратно;

– Махачкалу – от 6686 р. в одну сторону, от 12897 р. туда-обратно.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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