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Вторник, 13 сентября 2022, 13:25 мск

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Воздух на Урале стал еще грязнее

Воздух на Урале стал еще грязнее, чем раньше, это следует из документа «О состоянии окружающей среды на территории Свердловской области в 2021 году». В частности, речь идет о Нижнем Тагиле, где уровень загрязнения атмосферы стал очень высоким, Екатеринбурге, Каменске-Уральском и Краснотурьинске – там степень загрязнения оценивается специалистами как высокая. «По сравнению с 2020 годом уровень загрязнения атмосферного воздуха изменился в Екатеринбурге и Краснотурьинске с низкого до высокого уровня, в городе Нижний Тагил – с высокого до очень высокого уровня», – говорится в документе.

В числе основных загрязнителей – предприятия, которые вырабатывают электроэнергию, газ, пар, занимаются кондиционированием воздуха (32,9%), металлургия (22,2%), добывающая промышленность (16,2%). «Незначительное увеличение объема выбросов произошло с ростом объемов выработки электроэнергии, расхода топлива, увеличением объемов производства на ряде предприятий, увеличением объема ремонтных работ на линейных частях магистральных газопроводов», – сказано в распоряжении.

Екатеринбург, Елена Сычева

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