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Вторник, 13 сентября 2022, 13:25 мск

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Площадь нарушенных земель за год сократилась всего на 100 га

Как следует из документа «О состоянии окружающей среды на территории Свердловской области в 2021 году», за последний год в регионе площадь т.н. нарушенных земель сократилась всего на 0,1 тысячи га (то есть 100 га). Это 0,2% от всей площади нарушенных земель на Среднем Урале.

По информации Уральского межрегионального управления Росприроднадзора, площадь нарушенных земель на 1 января 2022 года составила 29 тысяч 753 га, в 2021 году был нарушен 1271 га, рекультивировано 895 га земель.

«Основными негативными процессами, приводящими к деградации земель, являются водная и ветровая эрозии, переувлажнение и заболачивание, подтопление, засоление и осолонцевание, загрязнение и захламление, нарушение земель. Водной и ветровой эрозии подвержено 4,4% площади сельскохозяйственных угодий. Переувлажненные и заболоченные земли занимают 33,1%, засоленные и солонцеватые – 1,3% сельскохозяйственных угодий. Загрязнение и захламление земель промышленными и бытовыми отходами наиболее характерно для урбанизированных территорий Свердловской области. Значительные площади земель нарушены при добыче полезных ископаемых открытым способом, в процессе производства геологоразведочных, строительных и других работ», – напомнили авторы доклада.

Екатеринбург, Елена Сычева

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© 2022, РИА «Новый День»

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