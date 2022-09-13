Фонд святой Екатерины купил многодетной матери большую квартиру (ФОТО)

Многодетная мама и учительница из небольшого городка Свердловской области Елена Стасенко впервые в жизни обрела собственный дом. Семья заехала в огромную квартиру в Екатеринбурге. Много лет они жили в небольшом служебном жилье, из которого семью даже пытались выселить. Теперь они могут не бояться за свое будущее и заниматься приятными хлопотами по обустройству новой квартиры, которую приобрел Фонд святой Екатерины.

Как рассказали РИА «Новый День» в пресс-службе фонда, Елена Стасенко не просто одна воспитывает шестерых детей, она смогла выходить и воспитать дочь, которая появилась на свет уже на 26-й неделе и весила 700 грамм. Тогда прогнозы были неутешительны, несколько раз девочку предлагали отключить от кислорода, но сейчас, спустя семь лет, Ксения пойдет в школу.

«Ксения не видит, но сейчас у нее есть возможность учиться в специализированной школе, где ей будет комфортно. В Свердловской области такая школа есть только здесь, поэтому я очень рада. Мне нужно, чтобы она была социализирована. Все мои дети с самого ее рождения заботятся о ней, но я понимаю, что старею, и я должна понимать, что у нее будет опора и возможность жить даже без меня», – рассказала Елена Стасенко.

Несмотря на большую ответственность за Ксению, Елена уже подготовила и отправила старших сыновей получать высшее образование. Оба успешно сдали экзамены и учатся на бюджете – Влад в Российской юридической правовой академии в Ижевске, Дима выбрал Самарский институт авиационной и ракетно-космической техники. При этом Елена закончила школу и институт с красными дипломами и теперь сама передает знания тридцати ученикам со всей страны.

«Сейчас у меня есть возможность уйти на фриланс. Я занимаюсь онлайн-репетиторством, ученики есть и в Москве, и в Южно-Сахалинске. Иногда из-за разницы часовых поясов работаю до двух ночи, но теперь я буду делать это еще с большим удовольствием, потому что все это будет теперь для себя и семьи», – говорит Елена.

О проблемах семьи Стасенко учредители Фонда святой Екатерины узнали в марте этого года, тогда же выбрали удобный район и квартиру. Семья могла переехать в Екатеринбург еще в июне, но два месяца потребовалось, чтобы перевести детей в садики и школы столицы Урала.

«Знаете, над сыном в школе шутили. Когда он говорил, что идет домой, его спрашивали: «А у тебя есть дом?» Это было трудное время. Спасибо за то, что даете возможность жить. Эта квартира – наш тыл. Когда у человека есть свой дом, все остальное складывается проще. Сегодня мы обрели этот дом, и теперь не будем бояться, что нас могут выселить. Я могу и спокойно работать, и заниматься ребенком», – делится Елена.

«Внимание Фонда святой Екатерины в первую очередь обращено на помощь многодетным семьям. Елена в одиночку воспитывает шестерых детишек, которые жили в очень скромных условиях, а одной из девочек требуется постоянный медицинский уход. И было принято решение поддержать семью. Сейчас Елена может немного забыть о бытовых проблемах и сконцентрироваться на более важных вещах – образовании, здоровье детей», – говорит заместитель директора Фонда святой Екатерины Татьяна Прусевич.

Екатеринбург, Елена Васильева

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