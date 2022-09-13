Фонтаны в Екатеринбурге отключат к концу недели

В Екатеринбурге к концу недели отключат все фонтаны. Демонтаж оборудования и консервация запланированы с 15 сентября.

В пресс-службе мэрии города «Новому Дню» сообщили, что на сегодняшний день все фонтаны продолжают работать, а значит, в бабье лето екатеринбуржцы еще успеют на них посмотреть. Отключать фонтаны будут поэтапно, на это уйдет максимум два дня: то есть после 17 сентября они работать точно не будут.

Напомним, в Екатеринбурге порядка десяти крупных фонтанов, самые известные из них – «Каменный цветок» на площади Труда, танцующий в русле Исети, фонтаны на главной аллее парка Маяковского, возле «Пассажа» и Ельцин-центра, на площади Советской Армии, в дендрарии на улице 8 Марта и у управления Свердловской железной дороги.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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