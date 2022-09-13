Осенью на улицах Екатеринбурга высадят почти 2800 деревьев и кустарников

Осенью у озеленителей начинается основной сезон по высадке зеленых насаждений. В разных районах Екатеринбурга появятся 259 новых деревьев и более 2500 кустарников.

«Сезон работ по озеленению города не завершен, а находится в самом начале, так как высадка зеленых насаждений осуществляется до или после окончания вегетационного периода, а лучшее время года для высадки зеленых насаждений – это осень, – сообщили «Новому Дню» в пресс-службе мэрии Екатеринбурга. – В предстоящий осенний период МБУ «Зеленстрой» запланирована высадка 2784 деревьев и кустарников (259 деревьев и 2525 кустарников)».

На улицах города появятся новые яблони, липы, клены, березы, рябины, сирень и кизильник. Для сравнения: в прошлом году осенью высадили 369 деревьев и 1939 кустарников.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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