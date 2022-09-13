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Вторник, 13 сентября 2022, 16:47 мск

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В Екатеринбурге КамАЗ съехал в кювет, водитель скончался (ФОТО)

Фото ОГИБДД Екатеринбурга

Сотрудники Госавтоинспекции Екатеринбурга выясняют обстоятельства смертельной аварии на Егоршинском подходе.

ДТП случилось в 13:35 около дома № 1. КамАЗ, ехавший в сторону улицы Комсомольской, внезапно съехал с проезжей части в кювет. За рулем был 66-летний мужчина, он скончался в машине скорой помощи.

По предварительной информации, причиной аварии могло стать резкое ухудшение самочувствия водителя, сообщили в ГИБДД.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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