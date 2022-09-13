В Екатеринбурге КамАЗ съехал в кювет, водитель скончался (ФОТО)

Сотрудники Госавтоинспекции Екатеринбурга выясняют обстоятельства смертельной аварии на Егоршинском подходе.
ДТП случилось в 13:35 около дома № 1. КамАЗ, ехавший в сторону улицы Комсомольской, внезапно съехал с проезжей части в кювет. За рулем был 66-летний мужчина, он скончался в машине скорой помощи.
По предварительной информации, причиной аварии могло стать резкое ухудшение самочувствия водителя, сообщили в ГИБДД.
Екатеринбург, Ангелина Сергеева
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