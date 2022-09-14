ГИБДД устроит массовые проверки автобусов

Госавтоинспекция Екатеринбурга устроит рейды в поисках нарушителей среди водителей автобусов. Как сообщили в горГИБДД, по вине водителей автобусов с начала года зарегистрировано 43 ДТП, в которых 51 человек получил травмы различной степени тяжести, а один человек погиб.

Профмероприятие пройдет с 14 по 16 сентября. «При выявлении нарушений, угрожающих жизни и здоровью пассажиров, госавтоинспекторы будут принимать меры по запрещению дальнейшего движения автобусов, а в отношении водителей и организаторов перевозки возбуждать административные материалы», – отметили в ГИБДД.

Если в ходе проверки выяснится, что нарушение угрожает жизни и здоровью пассажиров, то будет приниматься решение о запрете движения автобуса.

Екатеринбург, Марина Иванова

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