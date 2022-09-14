Синоптики предупредили о смоге и пожарной опасности

Синоптики снова предупреждают жителей Среднего Урала о загрязнении атмосферы.

По данным Уральского гидрометценцтра, в Свердловской области вновь сложились неблагоприятные метеорологические условия для рассеивания вредных примесей в воздухе (НМУ) первой степени опасности. Предупреждение в регионе действует с 20 часов вторника, 13 сентября, до 20 часов субботы, 17 сентября. Днем раньше такая ситуация сложилась в Нижнем Тагиле. Ожидается, что там смог развеется к вечеру пятницы.

Кроме того, 14 и 15 сентября на юге Свердловской области сохраняется высокая и чрезвычайная пожарная опасность (четвертый-пятый класс горимости леса по региональной шкале).

Екатеринбург, Елена Владимирова

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