С начала года в Екатеринбурге случилось 100 ДТП с детьми

В Екатеринбурге с начала года зарегистрировано 100 дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних. В этих авариях 112 детей получили травмы различной степени тяжести, один ребенок погиб, сообщили в пресс-службе городской Госавтоинспекции.

Там уточнили, что сейчас в Екатеринбурге проводятся профилактические мероприятия «Внимание – дети!». «В усиленном режиме наряды ДПС патрулируют пешеходные переходы и перекрестки. Автоинспекторы проводят профилактические беседы в школах и во дворах, а также принимают участие в родительских собраниях, на которых напоминают о необходимости контроля над соблюдением ПДД детьми», – сообщили в ведомстве.

Екатеринбург, Елена Сычева

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