В Екатеринбурге пройдет Российский ресторанный фестиваль

В Екатеринбурге снова пройдет Российский ресторанный фестиваль. Он стартует 26 сентября и продлится несколько недель. Список участников из числа представителей екатеринбургского общепита пока неизвестен.

Отметим, во время РРФ рестораны и кафе, которые заявились к участию в нем, готовят сеты из трех-четырех блюд по фиксированной стоимости – то есть во всех точках общепита фестивальные наборы стоят одинаково, вне зависимости от ценовой политики заведения.

Екатеринбург, Елена Сычева

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