Подростки поставили самокат на Вечный огонь и пожарили на нем картошку (ФОТО)

Группа подростков отличилась вчера в Каменске-Уральском. Дети пожарили картошку на Вечном огне, в качестве сковородки использовав самокат.

Об этом сообщает паблик «Инцидент. Каменск-Уральский». Дети катались на трюковых самокатах у мемориала погибшим в боях с фашистами уральским алюминщикам «Скорбящая мать» у ДК УАЗ. В какой-то момент им пришла идея пожарить картошку на Вечном огне мемориала.

Полиция Каменска-Уральского проводит проверку, личности подростков устанавливаются.

Фото: https://vk.com/incident_ku

Каменск-Уральский, Елена Владимирова

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