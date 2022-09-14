Детей-аллергиков в школах будут кормить по отдельным меню

В Свердловской области разработали десять типовых меню для детей разных возрастов с пищевыми аллергиями. Отдельное питание должны будут обеспечить директора.

«Летом министерство образования разработало 10 меню для детей разных возрастов с разными заболеваниями. Мы понимали, что школа не может потратить 500 тысяч рублей на такие разработки, поэтому делали именно типовые меню, которые подойдут для всех учебных организаций. Отправляли их на согласование врачам, в Роспотребнадзор, работа еще продолжается. Но типовые меню уже поступили в школы, – рассказал сегодня на пресс-конференции начальник отдела профилактики и комплексной безопасности системы образования министерства образования Свердловской области Дмитрий Шиловских. – Будем добиваться, чтобы школы взяли его на вооружение. Для этого директорам нужно будет знать, сколько детей не могут питаться по общему меню. А родители должны будут предоставить подтверждающие документы о том, что ребенок действительно не может питаться по общему меню. Для таких детей будут готовить отдельно, либо исключать из общих блюд какие-то продукты».

Сейчас многие дети, у которых есть аллергия на белок коровьего молока, лактозная недостаточность и другие пищевые особенности, носят еду с собой в контейнерах. Председатель Свердловского областного родительского комитета Людмила Золотницкая напомнила родителям, что в таком случае школа должна предоставить холодильник для хранения детского обеда, а также место, где его можно разогреть.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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