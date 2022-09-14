В России на 20% выросло потребление подгузников

Россияне стали чаще покупать детские подгузники. В прошлом году по сравнению с позапрошлым рост составил 20%. Таким образом, в 2021-м россияне использовали примерно 2,99 млрд подгузников. Однако, по информации BuisnesStat, это «относительно низкий уровень использования по сравнению с развитыми странами». «Потребители с низким уровнем доходов пользуются подгузниками относительно редко, например, только на прогулку детей. Некоторые семьи из сельской местности вообще не покупают памперсы», – уточнили там.

При этом в будущем аналитики не исключают падения рынка, поскольку более 80% подгузников и одноразовых впитывающих пеленок, реализованных в стране в 2021 году, приходилось на зарубежные бренды, локализовавшие производственные мощности в России. «Геополитический кризис остановит рост продаж подгузников в России в 2022 году. Импорт из недружественных стран – Польши, Японии, Бельгии – сократится из-за сложностей взаиморасчетов и удорожания логистики на фоне санкций. При этом российские производители сократят экспорт и перенаправят часть продукции для обеспечения внутреннего спроса. В дальнейшем рынок возобновит рост за счет увеличения частоты использования и роста доли семей-потребителей», – отметили исследователи.

Екатеринбург, Елена Сычева

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