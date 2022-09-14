«Пописать да, а что-то большее – нет». Должникам за коммуналку отключат туалетные услуги

В Свердловской области должникам за коммунальные услуги будут отключать не только горячую воду и электричество, но и возможность пользоваться туалетом. Такая технология будет применяться не ко всем, а лишь к самым злостным неплательщикам. Как рассказал директор по работе с дебиторской задолженностью Свердловского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» Дмитрий Прилежаев, суммарный долг всех потребителей предприятия – около 6,2 млрд рублей за тепло. Из них долги населения – порядка 20 млн рублей. «В этом году мы впервые отключили в Екатеринбурге горячее водоснабжение у должников. Брали только «больших», т.е. тех, у кого крупная задолженность. И намеренно делали это летом. Эффект был феноменальный! Оказалось, что никто не хочет без горячей воды жить летом, поэтому люди гасят задолженность или приходят за реструктуризацией», – сообщил Прилежаев.

При этом, по его словам, «запас приучения к дисциплине исчерпан» – в дальнейшем предприятие планирует усиливать работу методом кнута с должниками. Если сейчас ведется в основном претензионно-исковая деятельность, в том числе через суды и службу приставов, то в будущем отключения для неплательщиков могут стать более часто применяемым инструментом. И ограничивать будут не только горячую воду. «Мы сейчас масштабно пошли на переговоры с управляющими компаниями в городах области. Отключение должников теперь платное для потребителей – труд сантехника, электрика, который вам отключит подачу ресурса, вы же и оплачиваете. Мы с управляющими компаниями такие вопросы обсуждаем, сейчас работаем над тем, чтобы вывести это все в правовое поле, создать необходимые договорные конструкции, – сказал Прилежаев. – Знаю, что в московском регионе активно практикуется ограничение водоотведения. Ставится так называемая лягушка на канализацию, пописать можно, а большее – уже нет. У нас пока массовой практики такой нет. Знаю, что раньше такое практиковала УК «Верх-Исетская» в Екатеринбурге. Направление мысли верное, как найдем решение, будем также практиковать».

Екатеринбург, Елена Сычева

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