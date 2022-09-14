Итоги мотосезона: число погибших в ДТП с байкерами выросло на треть

В Свердловской области с начала года с участием мотоциклов случилось 150 ДТП. Это несколько ниже, чем годом ранее. Как рассказали в УГИБДД по Свердловской области, количество пострадавших в них снизилось на 15%, но вместе с тем на 33% выросло число погибших – в авариях с мототехникой скончались 16 человек.

Только за минувшие выходные случилось 5 аварий с участием мотоциклистов – один человек погиб и шестеро получили травмы. Погибшему было 36 лет, он на мотоцикле «Сузуки» в субботу ехал по трассе Екатеринбург – Реж – Алапаевск, на дороге разворачивалась «Лада», ее водитель не уступил дорогу мотоциклисту. Водитель и пассажир легковушки попали в больницу.

На следующий день в Алапаевске 32-летний мужчина на «Ямахе» ехал по прямой , наехал на препятствие на дороге, мотоцикл опрокинулся и столкнулся с ВАЗ-21099. У байкера сотрясение мозга, он госпитализирован. В этот же день аварии с участием мотоциклов произошли на трассе Екатеринбург – Тюмень и в Екатеринбурге.

«Госавтоинспекция Свердловской области напоминает, что водители и пассажиры мототехники являются одной из наиболее уязвимых категорий участников дорожного движения и пренебрежение мотошлемом и специальной экипировкой влечет получение тяжких травм, вплоть до гибели. Самим мотоциклистам следует ответственнее относится к безопасности на дороге, а автомобилистам быть готовыми к тому, что на дороге присутствует данная категории участников дорожного движения. При совершении маневров – поворотов и перестроений, обязательно убедиться в отсутствии приближающихся или находящихся рядом мотоциклов», – добавили в УГИБДД.

Екатеринбург, Марина Иванова

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