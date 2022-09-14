Роботы-диагносты, ремонты без отключений и снижение потерь. Уральские энергетики готовы к зиме (ФОТО)

В Свердловской области начинается отопительный сезон. В филиале ПАО «Т Плюс» сегодня прошла пресс-конференция, в ходе которой представители предприятия рассказали, как готовились к предстоящей зиме, почему не отключали отопление во время опрессовок и зачем использовали роботов-диагностов.

Главный инженер Свердловского филиала Павел Родин сообщил, что технически предприятие готово начать подачу тепла. На 2022 год был запланировано 850 млн рублей на ремонты объектов генерации, а еще – около 1,2 млрд рублей инвестиционной программы. «Всего порядка 2,15 млрд у нас ушло на подготовку к зиме. Часть ремонтных работ еще ведется, но все они по графику идут и не влияют на запуск отопления», – объяснил он.

По словам специалиста, в зоне присутствия предприятия сформированы запасы топлива, причем даже больше, чем требовало минэнерго, поэтому к зиме в Первоуральске, Лесном и Нижней Туре энергетики полностью готовы, равно как и в Екатеринбурге.

Главный инженер ЕТК Игорь Муртазин напомнил, что летом проводились четыре серии гидравлических испытаний без отключения потребителей от горячего водоснабжения. Это позволяет выполнить открытая схема – пока проводятся опрессовки на одном трубопроводе, по другому подается ресурс. После выявления и устранения дефектов испытания проводились с помощью мобильных опрессовочных машин.

Кроме того, напомнил главный инженер, с помощью специального роботизированного комплекса энергетики проверили больше 8,5 километров сетей, были выявлены и оперативно устранены больше 300 повреждений. Эта технология помогает существенно экономить и время, и деньги, т.к. не требует полной замены или реконструкции трубы, а лишь ремонта. Впрочем, в планах на 2022 год была заложена перекладка 68 км сетей. «На данный момент выполнен 51 км, около 75%. Работы по перекладке сетей продолжаются, но они не влияют на пуск тепла», – добавил Муртазин.

Также с начала года энергетики восстановили больше 11 км теплоизоляции. «Эту работу мы активно начали три года назад, ее постоянно наращиваем. Мы видим эффект колоссальный. Например, от СУГРЭС идет Серовская магистраль М-40, где за счет восстановления теплоизоляции снижение потерь составило до 1%», – уточнил главный инженер.

В межсезонье к отопительному периоду были подготовлены и все тепловые пункты и насосные станции. «Важно понимать, что ЕТК без потребителей не может включить оборудование – потребитель тоже должен со своей стороны подключиться. Если этого не происходит, то ресурс начинает идти с повышенным параметром, случается перегрев, поэтому мы на штабе по отопительному сезону этот вопрос проговариваем, управляющим компаниям вице-мэр Екатеринбурга дал указание, чтобы они тоже подключались со стартом сезона», – сказал Муртазин.

Екатеринбург, Елена Сычева

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