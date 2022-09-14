В Екатеринбурге несколько родителей отказались водить детей на уроки «Разговоры о важном»

В екатеринбургских школах встречаются отказы от посещения детьми уроков «Разговоры о важном», но они носят единичный характер. Массового негатива у родителей по поводу классных часов о патриотизме нет. Об этом сообщил начальник департамента образования Екатеринбурга Константин Шевченко на заседании профильной комиссии в городской думе.

«Разговоры о важном» – это новинка для всей системы образования. Сейчас мы концентрируемся на том, чтобы вести разъяснительную работу с родителями. У нас были случаи, когда родители не хотели, чтобы их дети посещали эти занятия, а потом выяснялось, что они не в курсе, о чем идет речь на этих уроках. Педагоги стараются объяснять, почему такие классные часы – это важно и полезно для детей. Но если родители принципиально отказываются – это их право. Такие случаи у нас единичны», – рассказал Константин Шевченко.

Услышав об отказах, председатель думской комиссии по образованию Людмила Боркова возмутилась: «Мне кажется, каждый родитель заинтересован, чтобы его сын или дочь были патриотами, чтобы они любили родину. Чтобы они понимали события и умели беседовать на эти темы».

Депутаты и директор школы № 168 Татьяна Вяткина добавила, что занятия «Разговоры о важном» проводятся с 5 сентября. Массового негатива со стороны родителей и школьников она не заметила. «Есть небольшая ложка дегтя. Некоторые родители задавали вопросы, обязательно ли их детям посещать этот классный час. Тогда мы выстраиваем разговор по нормативной части. Ориентируемся на документы и письма от Минпросвещения РФ, где говорится, что урок обязателен для просвещения. На этих уроках рассказывается о ценностях семьи, дружбы. Например, на следующем занятии начальным классам будут рассказывать о Дне пожилого человека. Мы надеемся, что некоторые уроки еще будут доработаны», – сообщила Татьяна Вяткина.

Константин Шевченко подчеркнул, что все методички к урокам «Разговоры о важном» находятся в открытом доступе, и родители могут с ними ознакомиться.

Напомним, предмет «Разговоры о важном» введен в школьную программу с этого года. Занятия проходят во всех классах, но различаются по темам в зависимости от возраста учеников. Общий посыл уроков – патриотизм и традиционные ценности. В первых методических рекомендациях для проведения школьных занятий упоминалась тема военной спецоперации на Украине, но позднее ее убрали из педагогических материалов.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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