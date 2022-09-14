В мэрии Екатеринбурга назвали размер средней зарплаты учителей

Средняя зарплата педагогов в системе образования Екатеринбурга составляет 51,7 тысячи рублей. Об этом сообщил начальник городского департамента образования Константин Шевченко, выступая перед депутатами профильной комиссии думы.

По словам чиновника, школьные учителя в среднем получают 53,2 тысячи рублей, воспитатели детских садов – 49,5 тысячи рублей, сотрудники центров дополнительного образования – 48,7 тысячи рублей. Но эти суммы получаются, если педагоги берут сверх одной рабочей ставки. Шевченко признал, что сейчас педагогическая нагрузка достаточно велика. Так, школьный учитель в среднем работает 30 часов в неделю (1,64 ставки), воспитатель детского сада – 50 часов в неделю (1,38 ставки), сотрудник дополнительного образования – 28 часов в неделю (1,54 ставки).

Несмотря на то, что каждый год в школы приходят молодые учителя, а на базе УрГПУ существует педагогическая интернатура, в Екатеринбурге сохраняется недокомплект педагогов. По данным департамента, в муниципальные школы требуются 44 учителей начальных классов, 22 учителя русского языка, 21 учитель химии, 11 учителей математики и 17 учителей иностранных языков.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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