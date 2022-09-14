В Каменске-Уральском нашли подростков, жаривших картошку на Вечном огне

Правоохранители Каменска-Уральского установили личности подростков, устроивших кулинарное шоу на мемориале «Скобящая мать». Несовершеннолетние поставили на огонь самокат, разложили на нем ботву и листья и подожгли. Местные паблики утверждают, что школьники жарили картошку, и даже пробовали ее.

Инцидент произошел 13 сентября. Все происходящее подростки снимали на видео. Прокуратура Каменска-Уральского усмотрела в поступке несовершеннолетних признаки осквернения символа воинской славы. Надзорный орган проводит проверку. Личности четверых подростков и их родителей установлены. Это дети 11, 14, 15 и 16 лет.

«В ходе надзорных мероприятий будут установлены обстоятельства случившегося. Сотрудниками прокуратуры будет дана оценка как действиям законных представителей несовершеннолетних, так и органов системы профилактики на предмет полноты и достаточности мер, направленных на профилактику безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», – сообщили в пресс-службе прокуратуры.

Каменск-Уральский, Ангелина Сергеева

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