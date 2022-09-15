Усталость накопилась, мотивация снизилась: психолог рассказала, как ребенку дотянуть до каникул

К середине сентября почти у всех школьников можно заметить усталость: уроки делать уже не хочется, новизна впечатлений от встречи с одноклассниками прошла, а до каникул еще полтора месяца. Педиатры и психологи называют это «феноменом третьей недели сентября» и советуют внимательнее относиться к своим детям, дать им больше отдыхать, сочувствовать неудачам и создавать ситуации успеха.

Как рассказала детский психолог Юлия Латышева, такое состояние для школьников на второй-третьей неделе сентября нормально.

«Этот период – один из сложных в плане адаптации к процессу обучению. У школьников уже прошли первые радости от 1 сентября, от встречи с одноклассниками. Вставать по утрам все сложнее, усталость от уроков копится, рутина надоедает. Первые оценки не всех радуют, мотивация падает. Родители жалуются, что не могут уговорить ребенка делать домашние задания, в итоге все нервничают, – говорит психолог. – Я бы посоветовала давать ребенку больше отдыхать, создавать для него моменты расслабления, удовольствия. Вспомните, что вашему ребенку нравится больше всего, чем он любит заниматься? Давайте ему эту возможность, не нагружайте только одними школьными делами. Фиксируйте его внимание на чем-то приятном: проснулся – смотри сегодня солнце и тепло, идете домой – предложите какое-то угощение и так далее. Спрашивайте своего ребенка после школы, не что ему задали и какие оценки он получил, а что-то, что бы настроило его на позитив: что его рассмешило на переменах? Какие истории друзья рассказали? Сами про себя рассказывайте что-то вдохновляющее, а не жалуйтесь, как вы устали совмещать работу и помощь с уроками».

Кроме того, детям важно почувствовать себя успешными, создавать для них ситуации, где они стали победителями, справились лучше всех. Это не обязательно должно быть связано с уроками, но такие победы дают силы и на учебную деятельность.

Не менее важно сочувственно относиться к неудачам. «У детей в школе огромная нагрузка. И нет ничего страшного, если по каким-то предметам у ребенка оценки хуже. Не акцентируйте на этом внимание. Наоборот, говорите с детьми о том, что у них получается лучше всего», – говорит Юлия Латышева.

Еще один совет, который психологи традиционно дают родителям школьников, – не брать ответственность на себя. Школа и домашние задания – это ответственность самого ребенка. Не нужно учиться за него, нужно постараться создать нужный настрой.

Ну и, конечно, никто не отменял режим и полноценное питание. Ребенок должен высыпаться, получать из еды все необходимые микроэлементы и витамины, чтобы у него была энергия.

Впрочем, в некоторых случаях все советы не работают. У части школьников действительно наблюдаются признаки дезадаптации к учебе. Это может быть апатия, бессонница, проблемы со здоровьем и так далее. При проявлении любого необычного появления лучше обратиться к психологу – для начала хотя бы к школьному.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»