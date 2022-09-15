Свердловчанка взыскала 50 тысяч рублей с хозяина покусавшей ее «доброй» собаки

Хозяин собаки, напавшей на женщину в Шалинском районе, не смог избежать ответственности, свалив вину на дочь, которая выгуливала животное.

Как сообщили в пресс-службе облсуда, инцидент произошел в августе 2021 года в поселке Сабик. Две женщины выгуливали своих собак, причем одна из них – сразу двоих. Одна из собак набросилась ну чужую хозяйку, искусала ей лицо и руку. Женщине поставили курс прививок от бешенства, назначили лекарства. Потерпевшая страдала не только физически, но и морально – из-за следов укусов на лице. Кроме того, она пережила сильнейший испуг, у нее обострились хронические заболевания. В возбуждении уголовного дела сотрудники полиции отказали, а вред, причиненный женщине, признан «легким».

Хозяин напавшей собаки по кличке Умка – местный житель Михаил. Он подтвердил, что в тот день его дочь пошла гулять с собаками, при этом одна из них была на поводке, а вторая – Умка – без поводка, так как «она добрая». Когда дочь вернулась домой, то сообщила, что Умка напала на женщину и ее собаку.

Пострадавшая подала на мужчину иск в Железнодорожный районный суд Екатеринбурга, в котором просила взыскать с него расходы на лекарства в размере 1 945 рублей, на проезд до медицинских учреждений – 1 438 рублей, а также 300 тысяч рублей компенсации морального вреда. Суд уменьшил сумму компенсации до 50 тысяч рублей.

Но Михаил не согласился и с таким решением и подал апелляцию. Он попросил привлечь в качестве ответчика его дочь, потому что в тот день Умку выгуливала она. Свердловский областной суд ему отказал.

Шалинский район, Елена Владимирова

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