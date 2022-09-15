В ЦВО объяснили, почему жители Екатеринбурга сегодня слышат взрывы

Екатеринбуржцы сегодня с утра слышали громкие хлопки, похожие на взрывы. На шум жаловались жители Академического, Солнечного, Широкой Речки и Юго-Западного районов.

«Как будто взрывают что-то. Частые взрывы, один за другим», – рассказали екатеринбуржцы.

В пресс-службе Центрального военного округа «Новому Дню» пояснили, что звуки доносятся с полигона «Свердловский».

«На полигоне «Свердловский» проводятся плановые занятия по боевой подготовке в соответствии с расписанием занятий. Военнослужащие воинских частей Екатеринбургского гарнизона совершенствуют навыки владения штатным оружием и техникой», – сообщили в ЦВО.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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