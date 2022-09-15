Иномарка вылетела на тротуар и чуть не протаранила «Дом Метенкова» (ФОТО)

В центре Екатеринбурга случилось ДТП.
Как сообщил «Новому Дню» очевидец, на улице Карла Либкнехта легковой автомобиль вылетел на тротуар, пробив уличное ограждение, и чудом не врезался в фотографический музей «Дом Метенкова». На месте ЧП стоят автомобили реанимации и МЧС.
В пресс-службе городского ОГИБДД сообщили, что это был автомобиль «Фольксваген», такси. Предварительно известно о двух пострадавших. Остальные подробности станут известны позже.
Екатеринбург, Елена Владимирова
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