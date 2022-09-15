Санкционный кризис не повлиял: бюджет Екатеринбурга исполнен на 50%

Бюджетная комиссия Екатеринбургской думы приняла отчет об исполнении городской казны за первое полугодие 2022 года. Собственные доходы Екатеринбурга составили 13,2 миллиарда рублей (49,2% к плану), межбюджетные трансферты – 16,4 миллиарда (50,6% к плану). Несмотря на экономически трудную весну, бюджет Екатеринбурга соответствует прогнозным значениям.

Как сообщила начальник финансового департамента мэрии Анна Турунцева, в структуре налоговых доходов Екатеринбурга доля НДФЛ составила 40,7%. Этому способствует положительная динамика фонда оплаты труда и работа налоговиков по легализации зарплат.

Расходы бюджета за шесть месяцев 2022 года составили 25,4 миллиарда рублей (40,9% к плану). Фактические траты распределились так:

образование – 13,9 миллиарда рублей (47,2%);

национальная экономика – 4,9 миллиарда рублей (32,5%);

социальная политика – 2,2 миллиарда рублей (55,5%);

общегосударственные вопросы – 1,4 миллиарда рублей (38,8%);

ЖКХ – 919 миллионов рублей (23,5%);

культура – 665 миллионов рублей (38,9%);

физкультура и спорт – 1,1 миллиарда рублей (31,8%);

национальная безопасность – 47 миллионов рублей (29,7%);

охрана окружающей среды – 120 миллионов рублей (26,4%);

СМИ – 34 миллиона рублей (34%).

Муниципального долга на 1 июля 2022 года у Екатеринбурга не было. Город также получил 161 миллион рублей из областного бюджета за счет остатков прошлого года. Из них 108 миллионов рублей были направлены на завершение строительства трамвайной ветки в Верхнюю Пышму (108 млн), реконструкцию школ (13 млн) и дорожное хозяйство (29 млн).

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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