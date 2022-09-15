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Понедельник, 19 сентября 2022, 12:03 мск

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После выборов губернатор Куйвашев наградил уже более 500 человек

Губернатор Евгений Куйвашев подписал указ «О награждении знаками отличия Свердловской области», в котором упоминаются почти 550 человек.

Как говорится в документе, 48 жительниц региона, родивших и воспитавших пять, шесть или семь детей, награждаются знаком отличия Свердловской области «Материнская доблесть» III степени.

Знаком отличия «Совет да любовь» за создание крепкой семьи (более 50 лет в браке) награждено 250 супружеских пар.

Напомним, знак отличия Свердловской области «Материнская доблесть» III степени дает право на получение единовременной выплаты в размере 25 тысяч рублей. Супруги, награжденные знаком «Совет да любовь», получат по 5 тысяч рублей каждый.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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