Неизвестный хулиган проколол колеса машины православной активистки

Екатеринбургская православная активистка Оксана Иванова пожаловалась на выходку неизвестного хулигана. Накануне вечером молодой человек проткнул колесо ее автомобиля, причем в ее присутствии.

«Дождался, пока я вышла из подъезда, демонстративно ткнул чем-то острым в колесо и, не разговаривая, уехал. Что это за дела интересно?» – написала женщина в соцсетях. По ее словам, хулиган был на белом автомобиле. Номер машины она успела запомнить и обратилась с заявлением в полицию.

Оксана Иванова известна в Екатеринбурге как неформальный лидер сообщества православных. Она прославилась тем, что в 2019 году выступала за строительство храма святой Екатерины в сквере у драмтеатра, а затем протестовала против граффити «Супрематический крест» на Уралмаше. С 2020 года активистка сотрудничает с партией «Справедливая Россия – за правду», принимала участие как кандидат в довыборах в Екатеринбургскую думу и выборах в Госдуму в 2021 году. В этом году Оксана Иванова начала сбор подписей против инициативы городских властей по продвижению бренда Шигирского идола как символа Екатеринбурга.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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