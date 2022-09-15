российское информационное агентство 18+

Конфликт на Украине

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Воскресенье, 18 сентября 2022, 14:17 мск

Новости Екатеринбург

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, Интервью, Слухи, Видео, Рабкрин

Неизвестный хулиган проколол колеса машины православной активистки

Екатеринбургская православная активистка Оксана Иванова пожаловалась на выходку неизвестного хулигана. Накануне вечером молодой человек проткнул колесо ее автомобиля, причем в ее присутствии.

«Дождался, пока я вышла из подъезда, демонстративно ткнул чем-то острым в колесо и, не разговаривая, уехал. Что это за дела интересно?» – написала женщина в соцсетях. По ее словам, хулиган был на белом автомобиле. Номер машины она успела запомнить и обратилась с заявлением в полицию.

Оксана Иванова известна в Екатеринбурге как неформальный лидер сообщества православных. Она прославилась тем, что в 2019 году выступала за строительство храма святой Екатерины в сквере у драмтеатра, а затем протестовала против граффити «Супрематический крест» на Уралмаше. С 2020 года активистка сотрудничает с партией «Справедливая Россия – за правду», принимала участие как кандидат в довыборах в Екатеринбургскую думу и выборах в Госдуму в 2021 году. В этом году Оксана Иванова начала сбор подписей против инициативы городских властей по продвижению бренда Шигирского идола как символа Екатеринбурга.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

В рубриках

Екатеринбург, Урал, Общество, Россия, Скандалы и происшествия,